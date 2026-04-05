До 2030 року Південна Корея може стати 4-ю оборонною силою світу: що стоїть за прогнозом

Корейські гіганти на кшталт Hanwha Aerospace вже захоплюють ринки Європи.

Експерти прогнозують радикальні зміни у глобальному оборонному секторі вже до 2030 року. Новим потужним центром сили стає Південна Корея. Про це DefenseRomania, посилаючись на південнокорейські ЗМІ.

Як йдеться у матеріалі, справжнім тріумфом для Сеула стало перше бойове застосування системи протиповітряної оборони Cheongung-II.

Під час останніх атак на Об'єднані Арабські Емірати ця система показала майже стовідсотковий результат. За наявними даними, південнокорейська ППО змогла перехопити 29 із 30 ворожих ракет та безпілотників.

На думку аналітиків, Південна Корея виграє гонку за рахунок ціни та швидкості. Поки американські заводи завалені замовленнями на роки вперед, корейці постачають зброю миттєво. До того ж їхні ракети значно дешевші: "кожна ракета-перехоплювач коштує близько 1 мільйона доларів, порівняно з приблизно 4 мільйонами доларів за кожну американську ракету Patriot PAC-3".

Поки Lockheed Martin та Raytheon борються з дефіцитом деталей, корейські гіганти на кшталт Hanwha Aerospace вже захоплюють ринки Європи, підписуючи контракти з Польщею, Естонією та Румунією, пише ЗМІ.

За даними Стокгольмського інституту досліджень миру, Південна Корея вже стала другим за величиною постачальником зброї для країн НАТО.

Президент Лі Чже Мьон офіційно підтвердив амбіції країни "побудувати четверту за величиною оборонну промисловість у світі до 2030 року".

Відомо, що на фоні успіхів у війні в Ірані акції корейських компаній злетіли на 45%, тоді як папери американських збройових гігантів почали падати.

Українська зброя

Раніше УНІАН писав, що українські безпілотні системи – повітряні, морські та наземні – викликають все більший інтерес у іноземних партнерів.

Експерти зазначають, що саме дрони можуть стати першими продуктами для масштабного експорту. Водночас країни цікавить не лише техніка, а й комплексний досвід її застосування, включно з програмним забезпеченням і адаптацією на полі бою.

Загальний експортний потенціал українського оборонного сектору вже у 2026 році оцінюють у кілька мільярдів доларів.

