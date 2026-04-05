'Ніщо не вічне': Буданов зробив заяву про владу в Угорщині та майбутнє України

За його словами ситуація з сусідами почне стрімко змінюватися, проте на Київ чекають нові штучні перешкоди.

Відносини України з сусідніми державами, зокрема з Угорщиною, не залишатимуться в нинішньому стані назавжди. Про це заявив керівник ГУР Кирило Буданов під час зустрічі в CEO Club Ukraine, повідомляє LIGA.net.

За словами очільника розвідки, теперішні політичні розклади мають свій термін придатності. Як йдеться у матеріалі, нинішня напруженість є лише тимчасовим етапом.

"Ніщо не вічне – ні влада в Угорщині, ні ця ситуація, яка склалася зараз", – сказав він.

Відео дня

Окремо Буданов зупинився на позиції Словаччини. На його думку, попри нинішню реактивну поведінку, ця країна залишається важливим партнером, який допоміг тисячам українців на початку повномасштабної війни. Та нинішні кроки Братислави продиктовані моментом.

"Вони мають певні в своєму розумінні причини вчиняти саме так саме зараз. Але цей національний інтерес може змінюватися, при чому досить швидко", – зазначив керівник ГУР.

Водночас голова розвідки попередив, що розслаблятися не варто. На шляху до успіху Україна буде стикатися з новими викликами. За наявними даними, багато проблем створюються навмисно, щоб стримати розвиток держави.

"Сильна Україна мало кому потрібна, будемо йти вгору, таких штучно створених проблем буде з’являтися більше і більше", – додав Буданов.

Політичний ризик

Раніше УНІАН писав, що в Угорщині наближаються вибори, які можуть стати найсерйознішим викликом для влади Віктора Орбана за багато років. Зараз головна інтрига – чи переможе опозиція, але навіть у такому випадку це не гарантує різкого покращення відносин з Україною, пише Politico.



Зокрема, лідер опозиції Петер Мадяр теж виступає проти швидкого вступу України до ЄС і не підтримує постачання зброї. Як зазначає іноземне ЗМІ, для України і Євросоюзу ці вибори важливі, але результат може бути не таким однозначно позитивним, як очікується.

