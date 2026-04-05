Китай створив світову імперію дронів і раптово заблокував небо, - NYT

Нові обмеження фактично паралізували польоти й вдарили по ринку безпілотників.

У Китаї, який довгий час домінував у світовій індустрії безпілотників, різко посилили контроль за їх використанням. Нові правила вже призвели до фактичного обмеження більшості польотів і викликали невдоволення серед користувачів, пише The New York Times.

Жорсткі обмеження та контроль

Із початку року влада посилила покарання за несанкціоновані польоти дронів – аж до тюремного ув’язнення. З травня всі пристрої мають бути зареєстровані на реальні імена власників із прив’язкою до документів або номера телефону.

Крім того, польоти в більшості міських зон потребують дозволу щонайменше за добу. Дані про польоти передаватимуться уряду в режимі реального часу, а також діють суворі обмеження навіть для невеликих дронів.

У Пекіні пішли ще далі – фактично запровадили майже повну заборону: ввезення, продаж і навіть оренда дронів у столиці обмежені.

Літати майже неможливо

Попри офіційні пояснення, власники дронів заявляють, що правила надмірні. У соцмережах з’являються повідомлення про штрафи, допити та конфіскації техніки.

Популярним став навіть іронічний мем із перефразованим слоганом компанії DJI:

"Не змушуйте небо чекати" перетворили на "Не змушуйте поліцію чекати".

Деякі користувачі кажуть, що отримують дзвінки від поліції одразу після ввімкнення дрона, а дозволи на польоти часто відхиляють без пояснень.

Уряд пояснює нові обмеження питаннями безпеки:

ризики зіткнення з цивільною авіацією;

можливі кібератаки через дрони;

інциденти поблизу аеропортів і хмарочосів.

Також у Пекіні враховують досвід сучасних воєн, зокрема в Україні та на Близькому Сході, де дешеві безпілотники стали ефективною зброєю.

Парадокс у тому, що влада одночасно просуває розвиток так званої "низьковисотної економіки" – використання дронів для доставки, агросектору та обслуговування інфраструктури.

Однак надмірні обмеження вже б’ють по ринку:

продажі дронів падають;

зростає кількість оголошень про їх перепродаж;

бізнес-проєкти з використанням безпілотників зупиняються.

Якщо політика не стане гнучкішою, Китай ризикує загальмувати власну ж індустрію, яку сам і створив, кажуть експерти.

