Українці навчають США боротися з наркокартелями за допомогою дронів (відео)

Українські фахівці навчають американських правоохоронців використанню дронів у боротьбі з наркокартелями. Про це йдеться в повідомленні підрозділу INL, який консультує керівництво США з питань боротьби з міжнародною злочинністю.

"Відбувся спільний обмін досвідом з українськими експертами щодо створення та тестування дронів, а також обмін інформацією про тактики їхнього застосування, що швидко розвиваються", – йдеться у повідомленні.

Спільні тренування відбулися у штаті Техас за участю представників Управління з боротьби з наркотиками США та міжнародних партнерів. Учасники будували та тестували безпілотники, а також відпрацьовували сценарії їхнього використання проти злочинних угруповань.

Зазначається, що ця співпраця допомагає правоохоронним органам США випереджати використання безпілотників наркокартелями та злочинними угрупованнями.

Українські дрони для США

Як повідомляв УНІАН, майже сім місяців тому українські офіційні особи намагалися продати США перевірені в боях технології для збиття ударних дронів іранського виробництва. Вони навіть підготували презентацію, яка показувала, як ці технології могли б захистити американські війська та їхніх союзників у війні на Близькому Сході.

Axios написало, що адміністрація Трампа тоді відхилила пропозицію українців.

Однак зараз, за словами президента Володимира Зеленського, всі американські експерти визнають, що українські дрони-перехоплювачі можуть допомогти Сполученим Штатам Америки на Близькому Сході.

