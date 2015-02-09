Суд у справі Пукача вирішив скликати експертів для визначення рівня секретності документів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив головуючий колегії суддів Апеляційного суду Києва Степан Гладій після повернення суду з нарадчої кімнати, де розглядалося заявлене адвокатом Пукача клопотання про призначення міжвідомчої державної експертної комісії.

“Ми не є експертами і суд не може виступати в якості експертів... Колегія суддів вирішила поновити питання призначення експертної комісії і вважає за доцільне викликати експертів в судове засідання. І тоді ми можемо дійти остаточного висновку щодо технічної процедури призначення і проведення експертизи, який порядок організаційний доцільний до цього питання, щоб не було тупикової ситуації. Крім того, ми визначимо, скільки часу на це (експертизу) потрібно. У зв'язку з цим справа відкладається на четвер, 12 лютого на 11.00”, - сказав Гладій.

Як повідомлялося, на початку 2012 року Печерський райсуд Києва визнав колишнього керівника Департаменту розвідки і зовнішнього спостереження МВС України Пукача винним у вбивстві Георгія Гонгадзе і присудив йому довічне ув’язнення. Через рік суд почав у закритому режимі розглядати апеляцію на вирок.

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Наприкінці минулого року СБУ, МВС та Генпрокуратура виступили за відкритий розгляд справи.

6 лютого Апеляційний суд Києва ухвалив рішення проводити у відкритому режимі судове засідання з розгляду справи на вирок Пукачу.

Водночас, за словами судді Гладія, не дивлячись на заяви силових структур щодо розсекречення матеріалів справи, ніяких документів з цього приводу до колегії суддів не надходило.

Він пояснив, що у колегії суддів Апеляційного суду Києва, які розглядають цю справу, немає передбачених законом повноважень розсекретити матеріали цієї кримінальної справи, а відповідно, вони не зможуть оголосити судовий процес відкритим.