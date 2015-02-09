Суд у справі Пукача вирішив скликати експертів для визначення рівня секретності документів
Апеляційний суд Києва, який розглядає скаргу на вирок екс-генерала МВС Олексія Пукача, засудженого до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, вирішив викликати експертів, щоб визначити можливість технічного призначення процедури проведення експертизи для з'ясування наявності чи відсутності секретних документів у справі для подальшого вирішення питання про відкрите проведення судових засідань.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив головуючий колегії суддів Апеляційного суду Києва Степан Гладій після повернення суду з нарадчої кімнати, де розглядалося заявлене адвокатом Пукача клопотання про призначення міжвідомчої державної експертної комісії.
“Ми не є експертами і суд не може виступати в якості експертів... Колегія суддів вирішила поновити питання призначення експертної комісії і вважає за доцільне викликати експертів в судове засідання. І тоді ми можемо дійти остаточного висновку щодо технічної процедури призначення і проведення експертизи, який порядок організаційний доцільний до цього питання, щоб не було тупикової ситуації. Крім того, ми визначимо, скільки часу на це (експертизу) потрібно. У зв'язку з цим справа відкладається на четвер, 12 лютого на 11.00”, - сказав Гладій.
Як повідомлялося, на початку 2012 року Печерський райсуд Києва визнав колишнього керівника Департаменту розвідки і зовнішнього спостереження МВС України Пукача винним у вбивстві Георгія Гонгадзе і присудив йому довічне ув’язнення. Через рік суд почав у закритому режимі розглядати апеляцію на вирок.
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Наприкінці минулого року СБУ, МВС та Генпрокуратура виступили за відкритий розгляд справи.
6 лютого Апеляційний суд Києва ухвалив рішення проводити у відкритому режимі судове засідання з розгляду справи на вирок Пукачу.
Водночас, за словами судді Гладія, не дивлячись на заяви силових структур щодо розсекречення матеріалів справи, ніяких документів з цього приводу до колегії суддів не надходило.
Він пояснив, що у колегії суддів Апеляційного суду Києва, які розглядають цю справу, немає передбачених законом повноважень розсекретити матеріали цієї кримінальної справи, а відповідно, вони не зможуть оголосити судовий процес відкритим.