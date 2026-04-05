У нас є досвід: Зеленський розкрив, як Україна може допомогти з Ормузькою протокою

Поки що партнери з таким проханням не зверталися.

Україна може допомогти у розблокуванні Ормузької протоки, адже вона вже стикалася зі схожою проблемою, і успішно її вирішила. Однак поки ніхто з партнерів про це не просив. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Associated Press.

Він нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала український продовольчий коридор у Чорному морі, використавши широкий спектр засобів – не тільки бойові кораблі, а й гелікоптери, ракети, винищувачі та багато іншого. Однак Україна успішно усунула цю загрозу.

"Ми знищили частину російського Чорноморського флоту і змусили їх відійти від коридору. Потім ми організували конвої для цивільних суден за допомогою морських дронів, щоб протидіяти російським гелікоптерам та іншим наступальним засобам", - нагадав президент.

Відео дня

Він наголосив, що зараз продовольчий коридор перебуває під контролем України і працює.

"Ми можемо поділитися цим досвідом з іншими країнами, але ніхто не просив нас приїхати й допомогти з Ормузькою протокою. Партнери лише попросили нас поділитися досвідом", - вказав Зеленський.

Проблема з Ормузькою протокою

Нагадаємо, 4 квітня Дональд Трамп виступив із новими погрозами у бік Ірану. У своєму дописі в соцмережі президент США пригрозив "обрушити пекло" на Іран, якщо той не відкриє Ормузьку протоку в наступні 48 годин.

Водночас Іран заявив про готовність частково розблокувати Ормузьку протоку, відкривши прохід для суден, що перевозять "товари першої необхідності".

Вас також можуть зацікавити новини: