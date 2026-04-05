В ультиматум Путіна щодо Донбасу не вірять навіть у Росії: ЗМІ пояснили причину

Путін посилює антиукраїнську риторику на тлі обмежених можливостей фронту.

Москва продовжує висувати Києву ультимативні вимоги, наполягаючи на передачі Донбасу і водночас заявляючи про готовність "довести операцію до кінця" у разі відмови. При цьому поточна ситуація на фронті не підтверджує наявність умов для реалізації подібних погроз у найближчій перспективі, пише видання Wiadomosci Polske.

Незважаючи на жорсткість заяв, навіть всередині Росії вони сприймаються неоднозначно. Упевненість у можливості швидкого і масштабного наступу поділяють лише найбільш радикально налаштовані пропагандисти. У ширшому експертному та громадському полі посилюється розуміння того, що розрив між офіційною риторикою та реальними військовими можливостями залишається значним, йдеться у публікації.

Російська пропагандистська лінія, як і раніше, будується на твердженні, що в разі відмови України від виведення військ з Донбасу, Москва здатна організувати наступ, який призведе до перелому ситуації. Однак навіть прихильники цієї позиції визнають наявність системних обмежень, включаючи необхідність додаткової мобілізації та існуючі проблеми в управлінні та забезпеченні армії, пише видання.

Подібна практика погроз з боку російського керівництва вже застосовувалася раніше, коли жорсткі заяви супроводжували періоди, що вимагали консолідації внутрішньої аудиторії. У таких випадках акцент на зовнішніх загрозах стає способом управління суспільним настроєм всередині країни, зазначає автор матеріалу.

Темпи просування

Як повідомляє видання, темпи просування росіян залишаються низькими і носять локальний характер. Бойові дії зосереджені на окремих напрямках, тоді як значна частина лінії зіткнення залишається відносно стабільною. При поточній інтенсивності операцій досягнення заявлених цілей вимагало б тривалого часу. Протяжність лінії зіткнення обчислюється сотнями кілометрів, що унеможливлює рівномірний тиск на всій ділянці Донбасу за наявних ресурсів. У результаті зусилля росіян концентруються лише на окремих ділянках.

Втрати росіян

Згідно з публікацією, істотним фактором залишаються втрати. За приблизними оцінками західних структур та українського Генштабу ЗСУ, росіяни щодня втрачають загиблими, пораненими або зниклими безвісти близько тисячі осіб. Загальні втрати за час конфлікту оцінюються в понад 1,2 мільйона військовослужбовців.

Тактика ведення бойових дій

Така ситуація, як стверджується в матеріалі, багато в чому пов'язана з використовуваною тактикою ведення бойових дій, що передбачає активне застосування піхоти за підтримки артилерії та авіації. В атаках задіюються підрозділи різного рівня підготовки, включаючи мобілізованих і контрактників, що призводить до високої інтенсивності боїв і значної ротації особового складу при обмеженій ефективності просування.

Витрати на оборону та безпеку

Фінансова сторона питання також має істотний вплив на інтенсивність бойових дій. Витрати на оборону та безпеку займають значну частку державного бюджету РФ, до якої додаються непрямі військові витрати. У сукупності це формує високий рівень бюджетного навантаження, порівнянний з історично великими військовими витратами. При цьому дохідна база залишається залежною від експорту сировинних ресурсів, що робить її чутливою до зовнішніх обмежень і коливань світових цін. У довгостроковій перспективі підтримка поточного рівня витрат може вимагати перерозподілу коштів всередині економіки або збільшення боргового навантаження, йдеться в публікації.

Мобілізаційний ресурс

Окреме обмеження пов'язане з людським ресурсом. Влада РФ уникає проведення нової масштабної мобілізації, зважаючи на потенційні соціальні наслідки. Попередня мобілізаційна кампанія супроводжувалася зростанням суспільної напруги та еміграційними процесами, що стало стримуючим фактором для повторення подібних заходів.

Натомість Росія використовує модель контрактного набору та розширену рекрутингову активність серед різних груп населення – від безробітних до студентів і співробітників державних установ. У низці випадків з’являються повідомлення про різні форми тиску під час підписання контрактів та залучення громадян інших країн, які хочуть отримати посвідку на проживання в РФ, пише видання.

Проте поточні темпи поповнення особового складу не дозволяють компенсувати втрати в обсягах, необхідних для виконання погроз російського диктатора. У результаті Росія здатна підтримувати існуючий рівень бойових дій, але обмежена в можливостях для масштабної наступальної операції без прийняття додаткових рішень, йдеться в публікації.

Що кажуть експерти про ультиматум Путіна

Раніше колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак розповів, що ультиматум РФ про вихід ЗСУ з Донбасу демонструє "слабку позицію" ворога. Експерт зазначив, що погрози та вимоги нагадують "крик відчаю", оскільки в Кремлі навіть не розуміють, як буде здійснено "покарання", якщо ЗСУ не виконають ці умови.

У свою чергу аналітики ISW повідомили, що заяви Росії про можливість швидкого захоплення Донбасу абсурдні і не відповідають ситуації на полі бою. Експерти зазначають, що російське військове командування не вперше встановлює амбітні терміни захоплення українських територій, однак бажаного просування так і не відбулося. При цьому успіхи України у 2026 році, ймовірно, ще більше підірвали підготовку РФ до весняно-літнього наступу.

Вас також можуть зацікавити новини: