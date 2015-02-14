Головне за ніч
09:00, 14 лютого 2015Суспільство
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Огляд головних подій за ніч.
Бойовики обстріляли Артемівськ / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
МВС оприлюднило список жертв і постраждалих від обстрілу в Артемівську
Сергеєв: в Україну в'їхало 50 російських танків під час переговорів у Мінську
Росія розгорнула системи ППО поблизу Дебальцевого - Псакі
У Південній Америці успішно стартувала європейська ракета "Vega" з українським двигуном (відео)
Полк "Дніпро-1" вже три дні під вогнем "Градів" утримує Чермалик
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