Головне за ніч

09:00, 14 лютого 2015
Суспільство
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Огляд головних подій за ніч.

Боевики обстреляли Артемовск / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

МВС оприлюднило список жертв і постраждалих від обстрілу в Артемівську

Сергеєв: в Україну в'їхало 50 російських танків під час переговорів у Мінську

Росія розгорнула системи ППО поблизу Дебальцевого - Псакі

У Південній Америці успішно стартувала європейська ракета "Vega" з українським двигуном (відео)

Полк "Дніпро-1" вже три дні під вогнем "Градів" утримує Чермалик

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