У Дніпропетровську під час обшуку чоловік викинув у вікно пакет із двома гранатами

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, подія сталася 13 лютого.

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За даним фактом Бабушкінським райвідділом міліції Дніпропетровська до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що карається позбавленням волі на строк від 3-х до 7 років.

Раніше УНІАН повідомляв, що в центрі Одеси міліція затримала чоловіка з арсеналом боєприпасів.