У Дніпропетровську під час обшуку чоловік викинув у вікно пакет із двома гранатами
03:10, 15 лютого 2015Суспільство
1311 0
У центрі Дніпропетровська під час санкціонованого судом обшуку у квартирі будинку по вул. Гопнер 22-річний місцевий житель викинув у вікно пакет із двома гранатами «РГД-5» із маркуванням та запалами.
Чоловік викинув гранати у вікно / ru.wikipedia.org
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, подія сталася 13 лютого.
Читайте такожУ Київському метро затримали жінку, що перевозила боєприпаси
За даним фактом Бабушкінським райвідділом міліції Дніпропетровська до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що карається позбавленням волі на строк від 3-х до 7 років.
Раніше УНІАН повідомляв, що в центрі Одеси міліція затримала чоловіка з арсеналом боєприпасів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter