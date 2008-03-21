Затримано пенсіонера, який неодноразово гвалтував 9-річну дівчинку

Працівники Городнянського райвідділу внутрішніх справ Чернігівської області затримала 68-річного чоловіка, який зґвалтував 9-річну дівчинку.

Про це повідомили УНІАН в Центрі громадських зв`язків УМВС в області.

За їх даними, родина потерпілої працювала у фермерському господарстві, доглядаючи за худобою. Дитина теж іноді допомагала батькам. Власник отари неодноразово просив матір відпустити дівчинку допомогти йому. “Одного разу жінка, маючи підозри, пішла слідом за донькою та пастухом отари і в сараї для утримання худоби почула крики дитини”, - йдеться в повідомленні.

За викликом жінки до села прибули співробітники райвідділу міліції. Вони затримали підозрюваного та відправили до ізолятора тимчасового утримання. Під час попереднього слідства встановлено, що пенсіонер неодноразово ґвалтував дівчинку.

За даним фактом правоохоронцями порушена кримінальна справа за статтею 152 ч. 4 (згвалтування) Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від восьми до п`ятнадцяти років. Потерпіла нараз перебуває в лікарні, де їй надається медична та психологічна допомога.