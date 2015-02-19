У Криму почали блокувати заборонені в Росії сайти

При спробі перейти на такий ресурс користувач перенаправляється на сторінку провайдера з поясненням причин блокування доступу, пише Кримінформ.

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"Доступ до запитуваного Вами контенту заборонений!" - свідчить оголошення на сайті "Крелкома". Провайдер також перелічує юридичні підстави для своїх дій, серед яких - наявність запису про запитуваному ресурсі в "Єдиному реєстрі доменних імен, покажчиків сторінок сайтів в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет" і мережевих адрес, що дозволяють ідентифікувати сайти в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет", що містять інформацію, поширення якої в Російській Федерації заборонено".

На даний момент реєстр Роскомнагляду налічує 11424 записи. Переважна більшість з них внесені Федеральною службою по контролю за оборотом наркотиків.