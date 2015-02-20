Завтра до України прийдуть весняне тепло і тумани

21 лютого в Україні переважатиме вітер південно-західного напрямку. Він принесе теплу погоду в більшості областей. Температура вночі коливатиметься близько нуля, вдень складе 0-5 тепла. Мокрий сніг і дощ пройдуть тільки на півночі, на решті території опадів не буде, лише місцями виникнуть тумани. Про це повідомляє «Оpogode».

В західних областях переважно без опадів. Вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 0-5 тепла.

У північних областяхмісцями мокрий сніг та дощ. Вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 0-5 тепла.

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У центральних областях сиро, але без істотних опадів. Вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 0-5 тепла.

На сході опадів не очікується. Вночі 1-6 морозу, вдень від 3 морозу до 3 тепла.

У південній частині переважно сухо. Вночі та вдень 0-5 градусів тепла.

Вітер в Україні південно-західний, 5-12 метрів в секунду.