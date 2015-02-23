В Одесі обіцяють до 1 травня відремонтувати всі комунальні бомбосховища

В Одесі влада має намір до 1 травня завершити ремонт усіх бомбосховищ комунальної власності.

Як передає кореспондент УНІАН, проблема підготовки цивільних захисних споруд обговорювалася сьогодні на апаратній нараді в мерії за ініціативи Одеського міського голови Геннадія Труханова.

Представник департаменту оборонної роботи, цивільного захисту і взаємодії з правоохоронними органами Одеської міськради повідомив, що в комунальній власності – 65 бомбосховищ, з яких на даний час відремонтовані 18, «плюс 6 підвальних приміщень, обладнаних як просте укриття».

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Ще 19 споруд – зараз у роботі, до кінця місяця планується привести у готовність 43 бомбосховища.

«Решту зробимо до 1 травня», - сказав представник департаменту.

Труханов зазначив, що питання про бомбосховища дуже актуальне, і доручив підтримувати зв'язок з волонтерами, які запропонували допомогу в прибиранні приміщень.

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«Ми повинні забезпечити їх (волонтерів) усім необхідним інвентарем (лопатами, мітлами), а також транспортом для вивезення сміття», - заявив міський голова.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого на брифінгу керівник громадської організації «Центр захисту одеситів» Єгор Прокопчук заявив, що в Одесі із 88 бомбосховищ (з них у власності міста – 65), позначених на карті Головного управління ДСНС області, і лише 5% доступні і придатні для експлуатації.