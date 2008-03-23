Рятувальники знайшли точне місце загибелі українського судна поблизу Гонконга

Понад 130 рятувальників задіяно в операції з пошуку 18 зниклих моряків із затонулого біля берегів Гонконгу українського судна, повідомляє NEWSru.

Водолази вже виявили точне місцезнаходження судна на дні. Воно затонуло на глибині 35 метрів у перевернутому вигляді після зіткнення із суховантажним судном з материкового Китаю.

У фахівців все ще залишається надія знайти моряків живими в повітряних подушках відсіків корабля. На думку експертів, члени екіпажу могли бути заблокованими в машинному відділенні, кабіні чи каютах.

Як повідомила морська поліція, інцидент стався в суботу ввечері на північ від острова Лантау, за 4 км від міжнародного аеропорту Чек Лап Кок. В умовах туману суховантажне судно з материкового Китаю зіткнулося із зареєстрованим в Україні судном, яке пішло на дно.

Сім членів екіпажу - шість громадян України і одна китаянка - врятовані. Їм надана медична допомога. Сьогодні вранці до пошукової операції підключилися водолази.