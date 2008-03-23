Огляд ринків: курс долара припинив падіння

На світовому ринку вранці 21 березня європейська валюта коштувала менше 1,55 долара, впавши до 1,5427 долара за євро. Ще 17 березня євро коштував 1,59 долара.

Ціни на нафту на торгах 20 березня продовжили падати. У Нью-Йорку барель WTI з постачанням в травні подешевшав на 70 центів до 101,84 долара, хоча протягом сесії ціни спускалися нижче психологічно важливої позначки в 100 доларів. На лондонській Intercontinental Exchange нафта марки Brent з постачанням через місяць подешевшала на 1,2 долара до 99,52 долара за барель, відзначають аналітики K2kapital. Причиною зниження вартості нафти стало підвищення курсу долара і виведення коштів з сировинних ринків спекулятивними інвесторами.

Американські фондові ринки змінили глибоке падіння на таке ж відчутне зростання. Зокрема, Dow Jones піднявся на 2,16 відсотка до 12361,32 пункта, S&P 500 - на 2,39 відсотка до 1329,51 пункта, а високотехнологічний Nasdaq - 2,18 відсотка до 2258,11 пункта. На Nyse подорожчали майже всі "блакитні фішки", а цінні папери Visa, що торгуються на ринку тільки другий день, додали у вартості 13,7 відсотка.

У Європі з 11 провідних фондових індексів в плюсі зміг закритися тільки один - турецький ISE National-100. Британський FTSE-100 спустився на 0,91 відсотка до 5495,2 пункта, французький CAC-40 - на 0,49 відсотка до 4533,72 пункта, а німецький Dax - на 0,65 відсотка до 6319,99 пункта.

На російських біржах знов обвал котирувань. За підсумками дня РТС зменшився на 3,45 відсотка до 1946,79 пункта, а ММВБ - на 2,08 відсотка до 1569,18 пункта. Серед лідерів падіння опинилися акції "Газпром нафти" і "Роснефті" - на ММВБ вони спустилися більш ніж на три відсотки. З сімох галузевих індексів РТС в плюсі не закрився жоден.

Лента.ру