Українські рятувальники допомагають замерзлим чеським туристам в Карпатах

На Прикарпатті у горах українські рятувальники надають допомогу замерзлим чеським туристам.

Як повідомив УНІАН начальник прес-служби МНС України Ігор КРОЛЬ, у суботу поблизу села Зелена Верховинського району Івано-Франківської області під час сходження на гору Піп Іван групи з 7 чеських туристів в однієї із жінок сталося переохолодження внаслідок різкого погіршення погодних умов.

Вчора о 13.00 двом чеським мандрівникам вдалося дістатися до прикордонної застави, звідки вони зателефонували до МНС і попросили допомоги.

Силами 17-ти гірських рятувальників МНС був негайно розпочатий пошук іноземних туристів.

Також протягом дня ще один член туристичної групи самотужки спустився з гір і теж вийшов до прикордонників, які доставили його до райлікарні із обмороженнями кінцівок.

Один із трьох чеських туристів пішов у гори разом з рятувальниками МНС. Пошук людей не припинявся і вночі.

Сьогодні о 10.45 альпіністи МНС України виявили чотирьох постраждалих чеських туристів і на ношах транспортують їх до населеного пункту.

У районі рятувальної операції - дуже складні погодні умови (сніг, туман і сильний вітер), рятувальникам треба нести туристів на руках декілька кілометрів.