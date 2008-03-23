Через пожежу евакуйовано понад 300 гірників на шахті ім. 50-річчя СРСР

У Луганській області на шахті ім. 50-річчя СРСР (ВАТ "Краснодонвугілля") через пожежу було евакуйовано 306 гірників.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, пожежа сталася сьогодні о 8.50 у монтажній камері 11-го західного конвеєрного ходка, на горизонті 717 м.

Всі люди, які знаходилися на аварійній ділянці, були виведені. На шахту виїхало 6 відділень рятувальників, командний склад, автомобіль з пожежним обладнанням.