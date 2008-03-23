У центрі Москви знайшли гранату, виставлену на ”розтяжці”

Московська міліція розслідує обставини появи вибухового пристрою в житловому будинку на Великій Садовій вулиці, передає «Эхо Москвы».

Граната РГД-5 була захована в коробку з-під мобільного телефону. Її знайшли між 5-м і 6-м поверхами. Граната була прив`язана на розтяжці до дверей однієї з квартир. Встановлено, що в ній проживає жінка 1963-го року народження, вона працює в Центрі соціального обслуговування.

Як передає «Эхо Москвы», до цієї квартири також мають стосунок троє іноземців. Вибуховий пристрій знешкоджений і нині знаходиться на експертизі. Правоохоронні органи не виключають, що на когось з мешканців готувався замах, або ж ідеться про хуліганство.