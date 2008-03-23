У Маріуполі затримано громадянина Грузії, який підпалив райвідділ міліції

У Маріуполі затримано 27-річного громадянина Грузії, який підпалив райвідділ міліції.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління внутрішніх справ Донецької області, громадянин Грузії, що тимчасово перебуває на території України, спочатку затриманий співробітниками Жовтневого райвідділу міліції м. Маріуполя за фактом вчинення хуліганських дій. Після того, як стосовно затриманого склали адміністративний протокол, його відпустили.

Проте того ж дня правопорушник, що перебував у стані сильного алкогольного сп`яніння, повернувся до райвідділу міліції з двома пляшками із горючою речовиною. Лаючись нецензурними словами, а також загрожуючи правоохоронцям, він підпалив одну пляшку і кинув її в хол райвідділу. В результаті, стався спалах, при гасінні якого постраждав дільничний інспектор.

Палій був затриманий на місці. Ведеться слідство.