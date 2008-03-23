Депутати Томенко і Ляшко пропонують збільшити розмір аліментів

Народні депутати від БЮТ пропонують Верховній Раді збільшити мінімальний розмір аліментів до розміру прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідно віку.

Відповідний проект Закону “Про внесення змін до Сімейного кодексу України”, внесений народними депутатами Олегом ЛЯШКОМ та Миколою ТОМЕНКОМ, зареєстрований у ВР.

Законопроектом також передбачається збільшення до розміру прожиткового мінімуму тимчасової державної допомоги у разі, якщо місце проживання батьків невідоме або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину.

Чинним законодавством передбачено, що мінімальний розмір аліментів та держдопомоги на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.