Пожежу на шахті ліквідовано

Рятувальники ліквідували пожежу на луганській шахті ім. 50-річчя СРСР (ВАТ "Краснодонвугілля").

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, пожежа, яка почалася сьогодні о 8.50, була ліквідована рятувальниками за кілька годин.

Як повідомлялося, всі люди, які перебували на аварійній ділянці, були виведені. На шахту виїжджало 6 відділень гірничорятувальників.