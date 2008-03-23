Пожежу на шахті ліквідовано

14:48, 23 березня 2008
Суспільство
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Знадобилося кілька годин

Рятувальники ліквідували пожежу на луганській шахті ім. 50-річчя СРСР (ВАТ "Краснодонвугілля").

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, пожежа, яка почалася сьогодні о 8.50, була ліквідована рятувальниками за кілька годин.

Як повідомлялося, всі люди, які перебували на аварійній ділянці, були виведені. На шахту виїжджало 6 відділень гірничорятувальників.

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