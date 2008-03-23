Список врятованих моряків і тих, що залишаються на затопленому судні

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» створило штаб з надання допомоги сім`ям зниклих безвісти моряків з судна «Нафтогаз-67», яке затонуло 22 березня в Південно-Китайському морі біля берегів Гонконгу.

Як передає кореспондент УНІАН, працюють телефони, за якими родичі можуть одержати інформацію про долю моряків. Телефони в кримському смт Чорноморський: (8-06558) 923041, (8-06558) 97002, або мобільний телефон – 80503240700.

Як повідомив сьогодні на брифінгу в Сімферополі голова правління ДАО «Чорноморнафтогаз» Анатолій ПРИСЯЖНЮК, на судні було 25 осіб – 24 українця і один представник Китаю.

7 членів екіпажа – громадянин Китаю і 6 українців (капітан судна Юрій КУЛЕМЕСИН, третій помічник капітана Ігор ВАЛЬЧУК, начальник радіостанції Вячеслав МАКАРЕВИЧ, 3-й механік Євген ЄПАНЧИН, моторист 1-го класу Олександр ЛУНІЧЕВ, буфетник Інна ЯНКОВА) - при зіткненні перебували на верхній палубі і були підібрані рятувальниками у відкритому морі. Вони врятовані.

18 українських моряків нині вважаються безвісти зниклими: старший помічник капітана Андрій ГУБІН (1965 г.р.), 2-й помічник капітана Дмитро МАКАРОВ (1981 г.р.), боцман Микола ІВАНІЧЕНКО (1957 г.р.), старший механік Віталій ВЕЛИКИЙ (1972 г.р.), 2-й механік Володимир ІВЧЕНКО (1975 г.р.), 4-й механік Дмитро АНІСІМОВ (1987 г.р.), електромеханік Ігор ДИРДА (1969 г.р.), старший електрик Микола КІНДЮК (1954 г.р.), старший моторист Андрій БАРАНОВИЧ (1962 г.р.), мотористи 1-го класу Максим ТАРАН (1982 г.р.), Олександр ПІСКУНОВ (1975 г.р.), Віталій БОНДАР (1975 г.р.), Едем АМЕТОВ (1964 г.р.), матроси 1-го класу Максим НІЖИНСЬКИЙ (1983 г.р.), Дмитро НАЗАРЕЦЬ (1979 г.р.), Дмитро АКУЛЕНКО (1983 г.р.), Олександр КАРДАШ (1976 г.р.) і кухар Ольга МАРСОВА (1957 г.р.). «Проводяться аварійно-рятівні роботи, задіяні рятувальні служби і вертоліт», - повідомив А.Присяжнюк.

Він також зазначив, що родичам постраждалих моряків буде надана допомога. "Допомога буде надана і матеріальна, і людська, вся та, яка передбачатиметься нашим законодавством, і крім законодавства. Я думаю, що наша компанія в змозі узяти на себе відповідальність і надати допомогу не тільки дружинам, а й дітям, які, боронь Боже, залишилися без годувальників", - сказав голова правління ДАО "Чорноморнафтогаз".