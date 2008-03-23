За словами капітана, ”Нафтогаз-67” затонув упродовж 5 хвилин

Наразі на місці пошуків 18 українських моряків з судна «Нафтогаз-67», яке затонуло напередодні в Південно-Китайському морі біля берегів Гонконгу, туман, недостатня видимість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Сімферополі повідомив голова правління Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

«Проводяться аварійно-рятувальні роботи. Але, на жаль, там зараз туман», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК, додавши, що через це є певні складнощі. Температура води становить 20 градусів, є невелике хвилювання моря.

Глава правління ДАО «Чорноморнафтогаз» повідомив, що увечері 22 березня в умовах туману суховантажне судно з материкового Китаю зіткнулося з судном «Нафтогаз-67». Судно "Нафтогаз-67" пішло на дно. «За словами капітана, судно затонуло упродовж 5 хвилин», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.