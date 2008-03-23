Перша спроба підняти ”Нафтогаз-67” була невдалою

Міністр транспорту і зв’язку України Йосип ВІНСЬКИЙ вважає достатню вірогідним те, що решта екіпажу затонулого в суботу поблизу Гонконгу українського судна “Нафтогаз-67” буде врятовано

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

“Є велика вірогідність, що вони врятувались, тому що до берега близько, температура води нормальна, шторму такого немає. Тому є шанси, що люди, якщо вони випали за борт, можуть бути врятованими”, - сказав міністр.

За словами Й.ВІНСЬКОГО, однак доля 18 членів екіпажу – громадян України поки що невідома.

Нагадаємо, врятовано 7 членів екіпажу, з них 6 громадян України і один - Китаю.

Й.ВІНСЬКИЙ повідомив, що врятовані, у тому числі капітан судна, перебувають у задовільному стані і вже знаходяться не в лікарні, а в готелі.

За його словами, в рятувальних роботах задіяно близько 20 суден та 100 рятувальників.

Міністр повідомив, що перша спроба підняти судно була невдалою, о 17-й годині буде зроблена друга спроба підняти судно, яке затонуло кілем вгору.

Й.ВІНСЬКИЙ сказав, що сьогодні після наради з першим віце-прем’єр-міністром Олександром ТУРЧИНОВИМ створено урядову комісію з розслідування події на чолі з міністром транспорту і зв’язку. Окрім того, при Мінтрансзв’язку сформована група фахівців, які в понеділок вилетять на місце події.

У зв’язку з цим, за словами Й.ВІНСЬКОГО, більш детальну інформацію можна буде отримати пізніше, оскільки поки що надходять дані про катастрофу судна від представників КНР. “Поки що важко зрозуміти, що сталося”, - сказав міністр.