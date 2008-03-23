Затримана жінка, що переправляла до Москви неповнолітніх для секс-послуг

У Донецькій області затримана жінка, яка протягом кількох років у складі організованої злочинної групи переправляла до Москви за чужими паспортами неповнолітніх дівчат для занять проституцією.

Як повідомили УНІАН у прес-групі управління СБУ в Донецькій області, для цього зловмисниця не раз використовувала документи вже переправлених раніше в столицю Росії українських дівчат зі схожою зовнішністю. Так, їй вдалося переправити близько 10 неповнолітніх, і за кожну дівчину одержати від сутенерів майже 200 доларів США .

Зараз ведуться заходи щодо встановлення інших учасників вказаної протиправної діяльності, зазначили в прес-групі.

Слідчим відділом Управління СБУ в Донецькій області стосовно цієї громадянки порушено кримінальну справа за ч.2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.