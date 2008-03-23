За 42 км від Києва зазнав аварії літак

В неділю орієнтовно о 15:39 приблизно за 42 км від Києва поблизу села Наливайківка Макарівського району Київщини сталося падіння невеликого літака типу гідроплан А-24.

Як повідомив УНІАН начальник прес-служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Ігор КРОЛЬ, пілот та двоє його пасажирів, у тому числі одна жінка загинули.

Тіла загиблих працівниками міліції відправлено на судмедекспертизу.

На місці падіння лайнера працювали 20 рятувальників МНС, а наразі працюють експерти, які мають встановити причину авіакатастофи.