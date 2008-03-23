За 42 км від Києва зазнав аварії літак
18:31, 23 березня 2008Суспільство
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Загинули пілот та двоє пасажирів
В неділю орієнтовно о 15:39 приблизно за 42 км від Києва поблизу села Наливайківка Макарівського району Київщини сталося падіння невеликого літака типу гідроплан А-24.
Як повідомив УНІАН начальник прес-служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Ігор КРОЛЬ, пілот та двоє його пасажирів, у тому числі одна жінка загинули.
Тіла загиблих працівниками міліції відправлено на судмедекспертизу.
На місці падіння лайнера працювали 20 рятувальників МНС, а наразі працюють експерти, які мають встановити причину авіакатастофи.
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