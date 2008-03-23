Літак, що зазнав катастрофи під Києвом, здійснював прогулянковий політ

Легкий літак, що зазнав катастрофи у неділю неподалік Києва, здійснював прогулянковий політ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, літак “Аеропракт-24” бортовий номер L2410 здійснював прогулянковий політ і близької 15:30 з нез’ясованих причин увійшов у штопор і врізався в землю в лісосмузі неподалік села. Надзвичайна пригода сталася за 42 км від Києва поблизу села Наливайківка Макарівського району Київської області.

В МНС зауважили, що пожежі на місці падіння літака не було. Кому належить цей літак і хто перебував на його борту, у прес-службі МНС не повідомили.

Як повідомляв УНІАН, пілот та двоє його пасажирів, у тому числі одна жінка загинули. Їхні тіла відправлено на судмедекспертизу.

На місці падіння лайнера працювали 20 рятувальників МНС, а наразі працюють експерти, які мають встановити причину авіакатастофи.