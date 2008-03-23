В авіакатастрофі загинув перший заступник головного архітектора Києва

Сьогодні в авіакатастрофі неподалік Києва загинув перший заступник головного архітектора Києва Едуард Лещенко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Водночас, як стало відомо УНІАН, на борту літака “Аеропракт-24” бортовий номер L2410, що здійснював прогулянковий політ, перебувала жінка на прізвище Доценко, яка теж була за фахом архітектор, а також чоловік на прізвище Литовченко. Усі вони загинули.

Як повідомляв УНІАН, катастрофа сталася в неділю приблизно о 15:30 за 42 км від Києва поблизу села Наливайківка Макарівського району. З нез’ясованих причин лайнер увійшов у штопор і врізався в землю в лісосмузі.

На місці його падіння працювало 20 рятувальників МНС.