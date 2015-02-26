У Рівному заборонили продаж російських товарів

Рівненська міська рада заборонила реалізацію в місті товарів російського походження.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили депутати Рівненської міськради на сьогоднішньому сесійному засіданні. За таке рішення проголосували 36 депутатів із 43 присутніх (4 депутати утрималися і 3 не голосували). Читайте такожХарківська міськрада не включила питання про визнання РФ агресором до порядку денного «Усім суб'єктам господарювання заборонити реалізацію товарів російського походження - країни-агресора», - йдеться в документі. Читайте такожКіровоградська міськрада визнала Росію агресором Дане рішення було ініційоване депутатом Святославом Євтушенко.

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