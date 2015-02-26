У Рівному заборонили продаж російських товарів
12:18, 26 лютого 2015Суспільство
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Рівненська міська рада заборонила реалізацію в місті товарів російського походження.
У Рівному заборонили реалізацію товарів, вироблених у РФ / ТСН
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили депутати Рівненської міськради на сьогоднішньому сесійному засіданні.
За таке рішення проголосували 36 депутатів із 43 присутніх (4 депутати утрималися і 3 не голосували).
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«Усім суб'єктам господарювання заборонити реалізацію товарів російського походження - країни-агресора», - йдеться в документі.
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Дане рішення було ініційоване депутатом Святославом Євтушенко.
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