Авіакатастрофа під Києвом (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, в неділю приблизно о 15:30 за 42 км від Києва поблизу села Наливайківка Макарівського району упав літак “Аеропракт-24” бортовий номер L2410, що здійснював прогулянковий політ. З нез’ясованих причин лайнер увійшов у штопор і врізався в землю у лісосмузі.

В авіакатастрофі загинув перший заступник головного архітектора Києва Едуард Лещенко.

На борту літака також перебували архітектор Тетяна Доценко та пілот Олексій Литовченко. Усі вони загинули.

На місці падіння літака працювало 20 рятувальників МНС.

Фото прес-служби МНС і Сергія Світлицького/ УНІАН