В Україні на завтра оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 25 березня в Україні спостерігатимуться пориви вітру 17-22 м/с, в Карпатах, а вдень і в горах Криму 25-30 м/с. В західних, Вінницькій та Житомирській областях місцями налипання мокрого снігу, вночі місцями сильні опади; в Карпатах сильний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця. У північних, центральних областях та в південній частині місцями сильні дощі, грози. У східних областях, в Криму та Приазов`ї вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

25 березня в Україні буде хмарно. У західних, Вінницькій та Житомирській областях дощ та мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, вночі місцями сильні опади; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла (в Карпатах сильний сніг, хуртовини, температура протягом доби 0-5° морозу). На решті території дощ, місцями сильний дощ, гроза, ввечері подекуди мокрий сніг; температура вночі та вдень 5-10° тепла; лише у східних областях вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі 7-12° тепла, вдень 14-19°. Вітер в Україні переважно південно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с, в Карпатах, а вдень і в горах Криму 25-30 м/с. У східних областях, в Криму та Приазов`ї вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

26-27 березня в Україні буде хмарно з проясненнями. Часом невеликий сніг, мокрий сніг, слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця; 26 березня у східній половині країни опади переважно у вигляді дощу, місцями сильні опади, подекуди грози, налипання мокрого снігу; лише 27 березня в південних, а вдень і в західних областях без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний (26 березня у східній половині південно-західний), 7-12 м/с, на півдні та сході місцями пориви 15-20 м/с, в Криму до 22 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла (26 березня у східних областях та в Криму 2-7° тепла), в північних областях 0-5° морозу, на заході країни до 7° морозу; вдень 2-7° тепла, у південній та східній частині 6-11° тепла. В Карпатах часом сніг, мокрий сніг, хуртовина (вдень 27 березня без істотних опадів); температура вночі 7-12° морозу, вдень 1-7° морозу.

28- 29 березня в Україні без істотних опадів. Температура 28 березня вночі 0-6° морозу, на півдні 1-4° тепла, вдень 8-14° тепла; 29 березня підвищення температури на 2-4°.

У Києві завтра буде хмарно. Дощ, можлива гроза, вранці та вдень місцями сильний дощ, ввечері подекуди мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-20 м/с. Температура вночі та вдень 5-7° тепла.

У столичній області завтра також буде хмарно. Дощі, в окремих районах гроза, вранці та вдень місцями сильні дощі, ввечері подекуди мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-20 м/с. Температура вночі та вдень 5-7° тепла.

26-27 березня буде хмарно з проясненнями. Часом невеликий сніг, мокрий сніг, слабка хуртовина. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

28- 29 березня - без істотних опадів. Температура 28 березня вночі 0-5° морозу, вдень 8-13° тепла; 29 березня вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 10-15° тепла.