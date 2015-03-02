Під Будинком уряду мітингують близько тисячі шахтарів

Як передає кореспондент УНІАН, шахтарі вимагають від Кабінету міністрів погасити борги із зарплат та сплатити підприємствам кошти за видобуте вугілля.

Гірники стукають касками по металевому паркану на вході до під'їздів Будинку уряду.

Раніше сьогодні вони проводили мітинг біля Верховної ради.

Читайте такожПід Кабміном мітингують шахтарі. Яценюк створює комісію з реформування галузіЯк повідомляв УНІАН, місяць тому, 28 січня 2015 року, близько 200 шахтарів проводили акцію під Кабінетом міністрів з вимогою повернути дотації вугільній галузі, направляти кошти на розвиток і будівництво шахт, а також переглянути зростання оподаткування доходів шахтарів.

Крім того, 29 січня під будівлю Міненерговугілля прийшло близько 1 тисячі шахтарів із вимогою повернути держдотації вугільній галузі, спрямовувати кошти на розвиток і будівництво шахт, а також переглянути зростання оподаткування доходів гірників. Серед протестувальників були представники як державних шахт, так і приватних, що входять в енергохолдинг ДТЕК.