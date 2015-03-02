У лікарнях Харкова залишаються 8 постраждалих у результаті теракту

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника міського голови Світлану Горбунову-Рубан.

За її відомостями, у міській лікарні №17 знаходяться 5 чоловік (три бійці батальйону "Харків-1", працівник райвідділу міліції і одна постраждала дівчина), в лікарні №25 - один працівник міліції, в обласній дитячій лікарні - один п'ятнадцятирічний підліток, у міській лікарні швидкої та невідкладної допомоги - один постраждалий.

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Горбунова-Рубан зазначила, що стан постраждалих задовільний, на даний час триває їх лікування.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 22 лютого біля харківського Палацу спорту під час ходи проукраїнських активістів стався вибух, в результаті якого на місці загинули дві людини - підполковник міліції Вадим Рибальченко і громадський активіст Ігор Толмачов. Були госпіталізовані 9 постраждалих. У лікарні 23 і 24 лютого від отриманих поранень померли 15-річний Данило Дідик та 18-річний Микола Мельничук.

27 лютого голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив, що співробітники СБУ затримали трьох безпосередніх організаторів і виконавців вибухів у Харкові. За його словами, всього в рамках проведення антитерористичної операції в Харкові і Харківській області наприкінці лютого було затримано 11 осіб.