Ані Лорак заспіває на Євробаченні в корсеті а-ля Вікторія Бекхем? (фото)

Можливо Ані Лорак представлятиме Україну на Євробаченні у Белграді в костюмі від Роберто Каваллі. Під час промо-туру Прибалтикою, Кароліні вдалося зв`язатися з Роберто Каваллі і нанести йому дружній візит. Співачка відвідала Флоренцію, де і відбулася її зустріч з дизайнером, повідомляє сайт Ані Лорак.

Оскільки Роберто Каваллі - людина досить зайнята і майже відразу поїхав, всі дрібні деталі щодо костюма обговорювалися з його особистим помічником.

Команда Каваллі знала, що саме треба запропонувати українській співачці. Вони ретельно підготувалися до зустрічі із зіркою: вивчили сайт, подивилися кліпи, прослухали пісні. Кароліні одразу ж запропонували 5 варіантів майбутнього вбрання. Коли Ані зайшла до будинку з колонок лунала пісня Shady lady.

Кілька годин тривало обговорення нового костюма. Співачці показали ескізи вбрання, які модельєр колись робив для групи «Spice girls». Сайт повідомляє, що Кароліна вибрала модель з корсетом. Як сказав асистент Роберто, такий самий колись був використаний для одягу Вікторії Бекхем.

Очевидно, йдеться про скандально відомий «золотий» корсет, через який з Вікторією Бекхем стався конфуз під час концерту Spice Girls в Лондоні.

За інформацією «Topnews.ru» , спеціально зшитий Роберто Каваллі для Бекхем корсет був неймовірно вузьким, і нові грудні імплантанти, до яких Вікторія на той момент не встигла звикнути, буквально вискочили з корсета.

Втім, сайт Ані Лорак повідомляє, що співачка досі не прийшла до остаточного рішення, в якому ж саме вбранні вона представлятиме Україну в Белграді. Спеціально для Shady lady дизайнер Анжела Лисиця вже зшила два костюми: рожевий з коштовним камінням і срібний - з тоненьких ланцюжків.