Московський суд завтра розгляне скаргу захисту Савченко про її імунітет як делегата ПАРЄ

Про це у Twitter написав російський адвокат Марк Фейгін.

"Завтра у Басманному суді, 4 березня, о 12:30 у 28 залі (суддя Левашова) розгляд моєї скарги з приводу імунітету делегата ПАРЄ Савченко", - написав Фейгін.

Причому він, кажучи про голодування і здоров'я Савченко, повідомив, що "вона сказала протримається і обіцяє пам'ятати, що українці і росіяни її закликають не вмирати".

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"Так чи інакше, я домігся від неї слова, що коли стане зовсім жахливо, вона послухається і зупиниться. Так вона сказала...", - додав Фейгін.

За його словами, завтра Савченко повинні доставити на засідання суду, де на переконання адвоката, "Надія Савченко зможе сама щось пояснити".

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Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодування.

Наприкінці січня цього року російські слідчі повідомили Савченко про відкриття щодо неї нової кримінальної справи - про незаконний перетин кордону.

25 лютого Московський міський суд визнав законним рішення Басманного суду Москви про продовження арешту Савченко до 13 травня.