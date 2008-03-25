Рятувальники втрачають надію на порятунок українських моряків

Пошукова операція на затонулому українському судні "Нафтогаз-67" тривала всю ніч. Китайські рятувальники намагалися знайти зниклих безвісти українців, постраждалих через зіткнення двох кораблів поблизу Гонконга – безрезультатно.

Рятувальники зізнаються, що втрачають надію на порятунок моряків. Адже аварія сталася в суботу, а кисневі пакети дозволяють людям перебувати під водою не більше 12 годин. Не зважаючи на це, до місця трагедії Китай спрямував ще 22-х водолазів. Таким чином їхня кількість збільшилась до 44-х. Вони безперервно пірнають до затонулого судна, але говорять, що майже нічого не бачать у темряві.

Раніше дно цієї протоки використовували як підводне звалище. Сильна течія завадила проникненню рятувальників на судно через люк. Наразі водолази намагаються пробити ілюмінатори затонулого корабля, аби потрапити всередину.

ICTV