Кабмін зобов'язав переселенців повідомляти про фактичне місцезнаходження

Про це йдеться в постанові уряду №79 від 4 березня. У документі йдеться, що управління соцзахисту щодня повинні інформувати і направляти в міграційну службу електронний перелік громадян, які були зареєстровані. При видачі довідки про реєстрацію співробітник органу соціального захисту інформує громадянина, який переміщується, про обов'язок повідомити протягом 10 днів у підрозділ Міграційної служби про фактичне місце проживання, а також про його зміну.

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Міграційна служба зобов'язана у триденний термін після повідомлення переселенцем свого фактичного місця проживання провести перевірку цих даних.

В разі підтвердження таких відомостей на звороті довідки про реєстрацію ставиться відмітка про реєстрацію місця проживання переселенця.

Згідно з постановою, довідка про реєстрацію переселенця не є дійсною без відмітки про реєстрацію місця проживання.

Як повідомляв УНІАН, з червня 2014 року з Криму та зони проведення АТО були евакуйовані понад 768 тисяч людей.