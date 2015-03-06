У Керчі затримали кримського татарина, зв’язку з ним немає - Меджліс

Як повідомляє Радіо Свобода, про це заявив заступник голови Меджлісу кримських татар Наріман Джелял.

Батько затриманого повідомив, що зв’язку з сином немає, і він побоюється за його життя.

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«Син працює в Керчі, в лікарні, травматологом-хірургом. Про те, що його затримали, мені повідомили співробітники лікарні. Все, що я знаю, це те, що він зараз перебуває в Сімферополі. Зв’язку з ним ніякого немає, я не можу з ним поговорити. Сам я перебуваю в Севастополі і збираюся виїжджати до Сімферополя шукати його», – розповів батько Асана Чарухова.

Офіційних коментарів від кримських «правоохоронців» з цього приводу наразі не було.

Слідчий комітет Росії раніше порушив кримінальну справу за статтею «організація масових заворушень» стосовно заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза, якого в Криму затримали 29 січня. Його підозрюють в організації й участі в масових заворушеннях під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року.

26 лютого минулого року під кримським парламентом відбувся масштабний мітинг противників і прихильників відділення Криму від Росії. Серед перших були кримські татари, представники Меджлісу і проукраїнські активісти, їм протистояли проросійські активісти, яких організували лідери «Русского единства» на чолі з Сергієм Аксьоновим.

На наступний день адміністративні будівлі в Криму були захоплені так званими «зеленими чоловічками», що призвело до окупації півострова російськими військовими і проведення так званого «референдуму» 16 березня.

За його результатами Росія анексувала півострів.