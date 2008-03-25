У виправній колонії №55 спецназ впихав в’язнів головою до унітазів?

18 березня в установі виконання покарань №55 (Софіївка Вольнянського району Запорізької області) "спецназівці у масках і повному бойовому спорядженні жорстоко побили засуджених", повідомив УНІАН співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ.

За його словами, ув’язнених “били ногами, руками, гумовими кийками, ставили на розтяжку, декого впихали головою до унітазу”.

Джерела правозахисників у колонії стверджують, що декількох засуджених після побиття відливали водою, щоб вони прийшли до тями, зауважив Є.ЗАХАРОВ.

“Перевірити наведені відомості ми не маємо можливості, тому Харківська правозахисна група звернулася до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Генеральної прокуратури України”, - заявив Є.ЗАХАРОВ.