В Україні відбувається нон-стоп марафон до дня народження Шевченка (наживо)

9 березня з 6:00 Міністерство культури та Національна радіокомпанія розпочало безперервний 18-ти годинний радіомарафон "Шевченко мобілізує!".

Розпочався марафон записом Сергія Нігояна. Першим у прямому ефірі о 6.07 із Шевченковим словом та Благословінням був Святійший Патріарх Філарет, передає ТСН.

О 7.00 – Тарас Компаніченко, о 10-тій – сестра незламної Надії Савченко – Віра Савченко, об 11-тій буде Святослав Вакарчук у записі через відсутність у Києві.

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З 10:00 до 14:00 Шевченка прочитають лідери країни – президент, прем'єр-міністр, спікер Верховної Ради.

Протягом усього Національного радіомарафону Шевченка читатимуть Герої АТО, бійці Збройних Сил, Нацгвардії, прикордонники, добровольці – всього понад 200 бійців із майже 400 учасників марафону. Також прийдуть волонтери, медики, діячі культури, урядовці, політики, громадські активісти.

Ефір триватиме на каналі УР-3 "Культура", плануються прямі включення та щоденники на УР-1 та Першому Національному телеканалі.