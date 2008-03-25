Два тіла виявлено на затонулому в Гонконзькій протоці українському судні
23:08, 25 березня 2008Суспільство
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Біля дверей у машинне відділення
Два тіла знайдено і піднято із затонулого 22 березня в Гонконзькій протоці українського судна, повідомляє в середу радіо Сянгана (Гонконг).
Перше тіло було виявлене близько години ночі (19.00 за київським часом вівторка), біля дверей в машинне відділення. Пізніше рятувальники знайшли друге тіло, передає РІА Новости.
Глава прибулої напередодні увечері в Сянган української делегації Василь ШЕВЧЕНКО сказав журналістам, що українська бригада експертів планує негайно виїхати до місця подій.
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