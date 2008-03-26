Турчинов: гарантувати енергобезпеку - основне завдання МінПЕК

Координувати Національне агентство з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів має міністр палива та енергетики. Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ на засіданні Урядового комітету з питань правової політики, оборони та правоохоронної діяльності, яке відбулося під його головуванням.

Як повідомляє прес-служба першого віце-прем`єра, на засіданні обговорено та схвалено для подальшого розгляду урядом питання вдосконалення державного управління у сфері використання енергетичних ресурсів та енергозбереження шляхом координації Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів міністром палива та енергетики. Під час обговорення О.ТУРЧИНОВ зазначив, що, “виходячи з розуміння цілісної концепції виконавчої влади, гарантування енергетичної безпеки держави – основне завдання Міністерства палива та енергетики”.