МінАП пропонує створити консорціум аграрних бірж

Міністерство аграрної політики України пропонує створити консорціум аграрних бірж.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на нараді, присвяченій біржовому ринку, директор Департаменту розвитку аграрних ринків МінАП Анатолій РОЗГОН.

«Ми довго радилися із Союзом аграрних бірж, і дійшли висновку, що сьогодні єдиний перспективний шлях, принаймні, для тих бірж, які працюють в аграрному секторі, - це створення єдиного торгового електронного майданчика, який працював би за єдиними уніфікованими правилами. Можна створити таке об`єднання – консорціум, який би взяв на себе концентрацію біржового ринку, концентрацію товаропотоків», - сказав він.

За словами А.РОЗГОНА, такий консорціум може взяти на себе певні функції регулювання аграрного біржового сегменту ринку.

«Міністерство аграрної політики готове підтримати і делегувати певні повноваження в частині регулювання ринку», - сказав він.

Генеральний директор Союзу аграрних бірж України Борис БЕРЕНШТЕЙН повідомив, що на 1 січня 2008 року в Україні зареєстровано 411 товарних бірж, з яких 20-30 працюють ефективно.

За словами Б.БЕРЕНШТЕЙНА, Союз бірж України звернувся до Президента і прем`єр-міністра з ініціативою створити централізований орган з питань біржового товарного ринку, який покликаний бути регулятором біржового ринку.

«Цей регуляторний державний орган вирішував би питання координації товарного біржового ринку і сприяв би організації загальнонаціонального і регіонального фінансового обігу як ключового механізму визначення цін на стратегічні товари», - сказав він.

На думку Б.БЕРЕНШТЕЙНА, даний орган мав би наглядові і дозвільно реєстраційні функції.

Крім того, зазначив гендиректор Союзу аграрних бірж, необхідно розробити і затвердити державну концепцію або програму розвитку біржового товарного ринку на період з 2008 по 2015 рік.

Він вважає, що необхідно також розробити і ввести державний стандарт документації, яка обслуговує укладення договорів купівлі-продажу на товарних біржах, і вирішити питання впровадження електронного документообігу і електронного цифрового підпису.

Б.БЕРЕНШТЕЙН також зазначив, що на даному етапі доцільно створити при Кабінеті міністрів координаційну раду з питань біржового товарного ринку за участю представників зацікавлених державних і громадських організацій.