Томенко закликає уряд терміново розглянути ситуацію із охороною здоров’я в Києві

Голова ТСК ВР з питань розслідування діяльності київської влади Микола ТОМЕНКО закликає уряд невідкладно розглянути питання щодо ситуації у сфері охорони здоров’я в Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

За словами М.ТОМЕНКА, на останньому засіданні ТСК розглядалися матеріали робочої комісії Міністерства охорони здоров’я, створеної ще в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА, про перевірку діяльності Головного управління охорони здоров’я, медичного забезпечення КМДА та лікувально-профілактичних закладів Києва. Він зазначив, що надані матеріали свідчать про численні порушення чинного законодавства у цій сфері. “Робоча комісія акцентує увагу на необхідності притягнення до відповідальності посадових осіб, що, зокрема, організовували проведення тендерів з порушенням законодавства”, - наголосив М.ТОМЕНКО.

Він зауважив, що з моменту проведення цієї перевірки, ситуація в столиці зі сферою охорони здоров’я, за висновками експертів, не покращилася, а погіршилася. Враховуючи це, М.ТОМЕНКО надіслав відповідні матеріали Кабінету Міністрів України та міністрові охорони здоров’я.