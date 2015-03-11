Кримчани скаржаться на те, що їх змушують купувати ліки упаковками

Зокрема, люди незадоволені тим, що тепер їм доводиться купувати дорогі препарати цілими упаковками, а не як раніше, певною кількістю блістерів, пише Крим.Реалії.

Про це заступник голови Ради міністрів Криму Лариса Опанасюк розповіла на засіданні "кримського уряду" 11 березня.

Читайте такожАптекам окупованого Криму заборонили продавати менше упаковки таблеток"Вже протягом декількох місяців люди звертаються. Я розумію, що згідно з російським законодавством правильно надходять в аптеках, але в нашій ситуації, враховуючи високі ціни на ліки, потрібно продумати якийсь формат, щоб дати можливість людям купувати препарати не повністю упаковками, а окремо блістерами", - сказала Опанасюк.

Самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов доручив "МОЗ Криму" подумати над вирішенням цієї проблеми.

Як повідомлялося раніше, наприкінці лютого на півострові спостерігався дефіцит медпрепаратів. Люди скаржилися на відсутність противірусних препаратів і спирту, а також деяких видів седативних препаратів.