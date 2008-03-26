Зимова буря залишила без світла 258 населених пунктів України

В Україні в ніч на 26 березня внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади у вигляді дощу, мокрого снігу, шквалисті пориви вітру) через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у 8 областях сталося знеструмлення 258 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, без електропостачання залишилися в Київській 75 населених пунктів, в Полтавській - 52 н.п., в Сумській - 31 н.п., в Черкаській - 28 н.п., в Вінницькій - 21 н.п., в Кіровоградській - 20 н.п., в Миколаївській - 17 н.п., в Житомирській - 14 н.п. областях.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.