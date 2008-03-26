Нове падіння долара відносно євро

Такий результат останніх торгів на європейському валютному ринку

За євро давали близько одного долара 56 центів.

Нагадаємо, тиждень тому долар упав до історичного мінімуму й за євро платили приблизно один долар 60 центів. Протягом наступного тижня американські гроші несподівано зміцнили свої позиції.

Однак тепер знову почалося падіння. Причина та сама – проблеми в американській економіці й прогнози про подальше погіршення її перспектив.

ICTV