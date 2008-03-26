Кабмін чекає цього року рекордного урожаю зернових

Уряд України чекає в 2008 році рекордних показників збору зернових – близько 40 млн. тонн, а можливо, і до 50 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на розширеному засіданні Кабінету міністрів України, присвяченому 100 дням роботи уряду, повідомила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

«У нас, за скромними оцінками, йдеться про 40 млн. тонн зерна, а за таємними оптимістичними оцінками міністра АПК – до 50 млн. тонн зерна. Дай Боже, щоб все відбувалося, як у нас йде сьогодні (також добре – УНІАН)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами ряду експертів, урожай зернових в Україні очікується цього року на рівні від 38 до 40 млн. тонн.