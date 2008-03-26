ДАІ попереджає водіїв про небезпеку

У зв`язку із складними погодними умовами Департамент Державтоінспекції МВС України звертається до учасників дорожнього руху з проханням бути максимально уважними та обережними на автошляхах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, водіїв просять користуватися пасками безпеки, дотримуватися безпечної дистанції, не перевищувати швидкість.

Саме через невиконання елементарних правил безпеки упродовж останньої доби на автошляхах держави було скоєно 795 дорожньо-транспортних пригод, з яких у 99 випадках 14 громадян загинуло та 119 отримали травми різних ступенів тяжкості. Якщо зрівняти ці показники з аналогічним періодом минулого року, то простежується зниження на 37% кількості автоаварій, у яких постраждали громадяни, на 36% зменшилась кількість і самих постраждалих, на 33% скоротилась кількість загиблих. Але при цьому на 75% відбулося зростання кількості дорожньо-транспортних пригод, наслідки яких - матеріальні збитки, йдеться у повідомленні.

Враховуючи такий стан, особовий склад підрозділів Державтоінспекції переведено на посилений режим несення служби, спільно з представниками Укравтодору та комунальними службами вживаються заходи щодо усунення недоліків в утриманні вулично-дорожньої мережі.