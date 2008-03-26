Тимошенко обкладе податком перелітних птахів?

Уряд чекає, що митниця в березні 2008 року поповнить держбюджет на 8 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на розширеному засіданні Кабінету Міністрів України, присвяченому 100 дням роботи уряду, заявила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що це будуть результати виконання програми «Контрабанда - стоп!».

Прем`єр підкреслила, що голова Держмитслужби Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ перебуває на своєму місці. «Ще місяць-два - і в Україні навіть птах без оподаткування через кордон не пролетить, тобто функціонуватиме нормальна схема», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, саме через контрабанду в Україні скоротилися виробництво м`яса, площі посівів цукрового буряка тощо. Це, на її думку, суттєво впливало на розвиток сільського господарства, легкої промисловості та призводило до спаду виробництва в цих галузях. «Робота програми «Контрабанда – стоп!» - це практично збільшення вдвічі доходів бюджету від оподаткування товарів», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я думаю, якщо ми мали 7 млрд. доходів від митниці, то в нас є всі підстави розраховувати на те, що в березні ми матимемо з вами ще на мільярд більше», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, наголосивши, що звинувачення в зростанні негативного сальдо торгового балансу не відповідають дійсності. «Я б хотіла цим макроекономістам лукавим сказати, що потрібно глибоко розуміти економічні процеси, а не дивитися так, як зручно для того, щоб критикувати уряд. Ми сьогодні легалізуємо імпорт, який завжди був в Україні, просто цей показник реального рівня прикривався контрабандою, корупцією на митниці», - сказала прем`єр-міністр.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що Україна припинила потоки фіктивного експорту. Прем`єр наголосила, що вимагатиме від податкової служби та Генеральної прокуратури ретельно стежити за законністю експортних операцій і відшкодування ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв`ю виданню «Дзеркало тижня» №10 (689) від 15-21 березня голова Державної митної служби В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що найближчим часом українські митники планують вийти на показник митних зборів у розмірі 500 млн. грн. на день. “До осені, думаю, митниця зможе збирати для бюджету по 10 млрд. грн. на місяць”, - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

За даними Мінфіну, за перші два місяці 2008 року від митниці в державний бюджет надійшло 9 млрд. 400 млн. грн., що становить 104% плану на січень-лютий.

За оперативними даними Держказначейства, на 22 лютого Державна митна служба забезпечила на 289 млн. грн. більше доходів до загального фонду держбюджету від передбачених планом на лютий.

Митниця вже виконала план доходів за лютий на 106%, забезпечивши 5 млрд. 237 млн. грн. надходжень до загального фонду державного бюджету.